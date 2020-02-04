«Партизан» – «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч товарищеского турнира в Катаре

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Партизан» – «Ростов».



Ставка: победа «Ростова» и минимум 3 мяча в матче за 3.00.



«То, что «Ростов» играет двумя составами, говорит о том, что не так уж устали ребята. «Партизан» впервые в таком турнире участвует. Да, он перестарался в первой игре, у него очень ярко играли нападающие.



Но я думаю, что «Ростов» к этому будет готов. Тем более «Ростов» проиграл «Спартаку». Знаю, что Карпин говорит про этот турнир. Но футболисты всё равно хотят выигрывать. Так что жду от «Ростова» победы. Сыграю их победу, поставлю на «обе забьют» и сделаю ТБ (2,5)», — сказал Ловчев.



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