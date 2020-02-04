«Партизан» – «Ростов»: прогноз Владислава Радимова на игру турнира в Дохе

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч «Партизан» – «Ростов».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.89.



«Партизан» против «Локомотива» сыграл очень чётко, продемонстрировав уверенную игру в оборонительной манере. Команда практически ничего не дала создать своему сопернику. «Локомотив» всегда плохо стартует в таких матчах, у него идёт очень серьёзная работа, поэтому ему сейчас тяжело. Да и «Ростову» на этом Кубке тоже тяжело.



В предстоящем матче мы не увидим сильных перемен в игре «Партизана» по сравнению с матчем с «Локомотивом», а «Ростов» ещё не в той форме, чтобы серьёзно атаковать. Будет много борьбы в центре поля, а когда пойдут замены, то они будут сбивать ритм игры. Первые 45 минут проведут одни свежие футболисты, затем выйдут другие, поэтому будет много сил, чтобы обороняться. В предстоящем матче не будет большого количества голов, поэтому ставлю на тотал меньше», — сказал Радимов.



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