«Монако» — «Анже»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги 1

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 23-го тура Лиги 1 сезона-2019/2020 «Монако» — «Анже».
Ставка: «Анже» не проиграет за 1.85.
«Команда Александра Головина проиграла три матча подряд. За последние шесть туров у монегасков была только одна победа. А в прошлой игре в Ниме «Монако» пришлось играть вдевятером против 11 соперников с 32-й минуты игры, когда были удалены Мартинс и Бабайоко. В результате на остальных футболистов выпала повышенная нагрузка. И через три после такого тяжёлого матча монегаскам вновь предстоит играть в рамках чемпионата. Думаю, сил им будет не хватать.
Конечно, тренер Роберт Морено проведёт некоторую ротацию состава, но с первых минут выйдет предостаточно футболистов, которые слишком сильно выложились тремя днями ранее. Плюс дисквалифицированы эти самые Мартинс и Бакайоко. Поэтому я поставлю на то, что «Монако» не выиграет. «Анже», к слову, идёт выше монегасков в турнирной таблице и не уступил им в матче первого круга (0:0)», — сказал Вишневский.
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