«Мирандес» – «Вильярреал»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Мирандес» – «Вильярреал».
Ставка: победа «Мирандеса» в один мяч за 6.00.
«Мирандес» преподнёс сенсацию и грохнул «Севилью» в ⅛ финала. Они играют дома, поэтому гостям не стоит расслабляться, иначе они могут повторить судьбу севильцев.
«Вильярреал» подписал Пако Алькасера, который сразу отличился в Примере и планирует продолжить забивать, но уже в Кубке. Все мы прекрасно знаем, как умеет стартовать Пако в новой для себя команде, голевое чутьё у него находится на высочайшем уровне.
Фактор домашнего поля даёт небольшой шанс андердогу: мотивация, болельщики, высочайшая концентрация — всё это может стать причинами очередной сенсации. Знаете, я верю в это, мой прогноз будет неожиданным, но есть ощущение, что «Мирандес» способен выйти в полуфинал», — сказал Гратакос.
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