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«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Байер» — «Штутгарт» в 1/8 финала Кубка Германии сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.87.

«Мне кажется, несмотря на то, что соперник «Байера» выступает дивизионом ниже, нет оснований говорить, что все легко сложится для Леверкузена. «Байер» — это команда, которая может устроить себе проблемы в матче с абсолютно любым соперником. И более того, даже, пожалуй, с соперниками, которые превосходят в классе «Байер», ему играть легче.

Для «Штутгарта» важная игра, большое внимание будет ко встрече. Есть возможность себя показать, проверить на уровне Бундеслиги. Я думаю, что за 90 минут вполне возможно найти проблемы в обороне леверкузенского клуба.

Выберу ставку «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1,87. Жду от этого матча большого количества голов», — сказал Андронов.

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