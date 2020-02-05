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«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» в 1/8 финала Кубка Германии сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.80.

«Кубок Германии, стадия 1/8 финала. «Бавария» в турнире. Учитывая, что в ходе сезона пришёл новый тренер, Флик не будет спустя рукава относиться к Кубку. Это всё же трофей. Естественно, «Бавария» будет бороться за чемпионство. Если она сделает дубль в первый сезон Флика, тем более неполный, то это будет ошеломляющий результат. Все вопросы относительно этого тренера будут сняты, если они у кого-то ещё остались.

В соперниках «Хоффенхайм». «Бавария» играет дома. Она, конечно, сильнее, в хорошем состоянии после зимнего перерыва. У неё не должно возникнуть проблем. Очень тяжело найти ставку на такую игру, но есть вариант с победой «Баварии» с форой (-2) с коэффициентом 1.80. Учитывая, что матч кубковый, и учитывая стиль игры «Баварии», можно предположить, что она не успокоится при счёте 1:0», — сказал Андронов.

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