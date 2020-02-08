«Хетафе» — «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 23-го тура чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Хетафе» – «Валенсия».



Ставка: победа «Хетафе» за 2.00.



«Хетафе» взлетел уже на третью строчку. Их сильнейшая сторона — предельная концентрация и командный дух, они действительно играют как единое целое. Персонально можно выделить нескольких футболистов — Мату, Максимовича и Кукурелью. Бордалас и его парни очень сильно удивляют. Они мало пропускают, особенно дома (10 голов в 11 матчах), а забивают почти вдвое больше. Хорошо играют на стандартах и не транжирят свои моменты.



«Валенсия» позиционирует себя коллективом атакующим, с большими амбициями, недавняя победа над «Барселоной» тому подтверждение. «Летучим мышам» нужна победа, скоро играть в Лиге чемпионов, как и «Атлетико», им тоже важно подойти к еврокубкам в хорошем расположении духа. Но как команда Хетафе», в моём понимании, в данный момент сильнее.



Не думаю, что нас ожидает интересная игра с обилием голов. По сути, интрига будет жива до первого забитого мяча. В этой паре я отдаю предпочтение хозяевам».



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