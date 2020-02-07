«Анже» — «Лилль»: прогноз Александра Неценко на матч Лиги 1

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 24-го тура Лиги 1 сезона-2019/2020 «Анже» — «Лилль».



Ставка: «Лилль» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 2.20.



«У хозяев плохая текущая форма – всего 1 победа в 9 турах Лиги 1. С учётом Кубков «скоисты» проиграли три матча кряду, пропустив в них 10 мячей, что, безусловно, очень много. «Лилль» после сенсационного вылета в Кубке Франции из-за поражения в матче с клубом четвёртого дивизиона «Эпиналь» одержал две серьёзные победы кряду в чемпионате, одолев «Страсбур» и очень солидный «Ренн», с которым «доги» соперничают за место в Лиге чемпионов. Между командой Кристофа Галтье и бретонцами всего 3 очка.



Победа поможет «Лиллю» догнать «Ренн» хотя бы на время, оказав на него давление. У «Анже» спокойная ситуация. Подопечные Стефана Мулена в 9 баллах от зоны стыковых матчей, поэтому у них есть запас прочности. Для них потеря очков против «Лилля» не критична. Смотрим личные встречи. В девяти играх в чемпионате «Анже» выиграл только две, а проиграл пять. Конечно, мы помним о провальной гостевой форме «догов» в ходе сезона, но она начала исправляться в последних матчах в чужих стенах.



Да, «Анже» дома набрал 21 очко из 30 в чемпионате, но хозяева не могут выиграть дома уже четыре встречи кряду турнире. Мулен перед игрой с «Монако» жаловался на ментальную и физическую усталость. Вряд ли «анжуйцы» стали свежее, играя третий тур за неделю, хотя они забивали в девяти домашних матчах этого сезона из 12.



На поле «Анже» хозяева ни разу не проиграли «Лиллю», и тотал этих матчей не превышал больше 2,5 мяча. Тотал 14 последних матчей «догов» в чемпионате не превышал больше 3,5 гола. «Лилль» забивал в семи из девяти последних встреч. На чём остановимся? На том, что обе команды способны забить, но «доги» не должны уступить», — сказал Неценко.



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