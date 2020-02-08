«Хетафе» — «Валенсия»: прогноз Владислава Радимова на матч испанской Примеры 8 февраля

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Хетафе» — «Валенсия».



Ставка: победа «Хетафе» с форой (–1) за 3.04, «Валенсия» не забьёт за 2.24.



«Валенсия» провела несколько тяжелейших матчей. У них был тяжёлый матч с «Гранадой» в Кубке, с трудом выиграли у «Сельты», обыграли «Барсу», проиграли «Мальорке». А «Хетафе» сейчас на подъёме, команда находится на третьем месте в чемпионате, и, на мой взгляд, в этой встрече должна побеждать. К тому же «Валенсия» потеряла своего центрального защитника Гарая.



Думаю, что в этой игре будет разгром, но тут очень хорошо смотрится «Хетафе» с форой (–1), потому что «Хетафе» на своем поле силён и будет отдохнувшим по сравнению с «Валенсией». Я сомневаюсь, что «Валенсия» сможет забить в этом матче, потому что оборона у «Хетафе» очень крепкая».



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