«Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура АПЛ 9 февраля
Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут».
Ставка: победа «Шеффилд Юнайтед» за 1.75, тотал меньше 2.5 мяча в матче за 1.65, «Борнмут» не забьёт за 2.05.
«Шеффилд Юнайтед» — одна из самых скучных или низовых команд в Англии. Практически любой матч с её участием зрелищем не радует зрителя. Как правило, это низовые игры. Поэтому предполагаю, что такой же будет и встреча с «Борнмутом».
И «Шеффилд», и «Борнмут» играют с перепадами. В случае с гостями это перепады положительные, хотя на выезде команда не забивает и из-за этого часто проигрывает. Поэтому мои прогнозы на игру будут следующими: победа «Шеффилда», ТМ 2.5 и «Борнмут» не забьёт».
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