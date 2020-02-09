Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура АПЛ 9 февраля

«Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура АПЛ 9 февраля
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут».

Ставка: победа «Шеффилд Юнайтед» за 1.75, тотал меньше 2.5 мяча в матче за 1.65, «Борнмут» не забьёт за 2.05.

«Шеффилд Юнайтед» — одна из самых скучных или низовых команд в Англии. Практически любой матч с её участием зрелищем не радует зрителя. Как правило, это низовые игры. Поэтому предполагаю, что такой же будет и встреча с «Борнмутом».

И «Шеффилд», и «Борнмут» играют с перепадами. В случае с гостями это перепады положительные, хотя на выезде команда не забивает и из-за этого часто проигрывает. Поэтому мои прогнозы на игру будут следующими: победа «Шеффилда», ТМ 2.5 и «Борнмут» не забьёт».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020