«Бетис» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.80, «Бетис» не проиграет по угловым за 1.80.



«Одна из самых ярких и интересных афиш тура. Кике Сетьен приезжает в гости к команде, которую он тренировал последние несколько лет, и весьма успешно. Теперь на его месте Жоан Руби.



Из одного турнира — из Кубка Испании — команда Сетьена уже вылетела В чемпионате Испании «Барса» с Сетьеном потеряла лидерство, а впереди Лига чемпионов — матчи с «Наполи», который потихоньку набирает форму с Гаттузо.



Тяжело приходится Сетьену. Вылезают разговоры, якобы есть конфликт между Эриком Абидалем и Лео Месси. Вроде бы Месси потолкался на тренировке с Тер Штегеном. Другие футболисты вроде бы говорят, что «Барселона» превратилась в клуб клоунов. На позитив это всё не идёт. Ещё и Жерар Пике не сыграет из-за дисквалификации.



«Бетис» будет предельно мотивирован и настроен. Да, у «Бетиса» есть проблемы с атакой. Команда не забивает больше 1 гола в 8 последних встречах из 11. Но если посмотреть их личные встречи, то в прошлом году «Бетис» победил — 4:3, а в этом сезоне «Барса» уже побеждала — 5:2. «Бетис» уступил «Барселоне» дома — 1:4, до этого и 0:5 было. В общем, как мне кажется, голы должны быть. «Барселона» уязвима в обороне. «Бетис» тоже не очень убедителен в обороне, даёт играть сопернику. Но севильцы и в атаке могут себя проявить.



Сыграл бы «тотал больше 3 мячей» за 1,8. И мне кажется, что «Бетис» не проиграет «Барселоне» по угловым. «Барса» много владеет мячом, но мало обостряет. А «Бетис» за счёт быстрых доставок вперёд на фланги много угловых подаёт, особенно в домашних играх».



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