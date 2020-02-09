Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Главная / Ставки / Новости /

«Бетис» — «Барселона»: прогноз Алексея Андронова на матч испанской Примеры 9 февраля

«Бетис» — «Барселона»: прогноз Алексея Андронова на матч испанской Примеры 9 февраля
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: «Барселона» победит за 1.86.

«Странно видеть коэффициент 1,86 на победу «Барселоны» в каком бы то ни было матче. Но у «Барселоны» всё не очень хорошо в этом сезоне, как мы знаем. Поменялся тренер. Только что команда вылетела из Кубка Испании. Думаю, это должно послужить хорошей мотивацией для каталонцев. Команда должна встряхнуться и понять, что жизнь на этом не закончилась. Она продолжается. Если «Барселона» не будет отвечать на те вызовы, которые жизнь ей даёт, то грош цена этой «Барселоне». Хотя это не та «Барселона», которая была при Гвардиоле.

Но мне кажется, что по игрокам «Барса» сильнее. Даже исходя из математики, 1,86 на победу «Барсы» — где и когда вы ещё такое увидите?! Надо однозначно делать такую ставку и ничего другого не искать».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020