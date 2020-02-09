«Бетис» — «Барселона»: прогноз Алексея Андронова на матч испанской Примеры 9 февраля

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: «Барселона» победит за 1.86.



«Странно видеть коэффициент 1,86 на победу «Барселоны» в каком бы то ни было матче. Но у «Барселоны» всё не очень хорошо в этом сезоне, как мы знаем. Поменялся тренер. Только что команда вылетела из Кубка Испании. Думаю, это должно послужить хорошей мотивацией для каталонцев. Команда должна встряхнуться и понять, что жизнь на этом не закончилась. Она продолжается. Если «Барселона» не будет отвечать на те вызовы, которые жизнь ей даёт, то грош цена этой «Барселоне». Хотя это не та «Барселона», которая была при Гвардиоле.



Но мне кажется, что по игрокам «Барса» сильнее. Даже исходя из математики, 1,86 на победу «Барсы» — где и когда вы ещё такое увидите?! Надо однозначно делать такую ставку и ничего другого не искать».



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