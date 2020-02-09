«Оскар-2020»: номинанты на лучший фильм, коэффициенты, ставки и прогнозы букмекеров

92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдёт 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде. Букмекеры принимают ставки на лауреатов премии в 2020 году.
По оценке аналитиков, фаворит «Оскара-2020» — фильм «1917», лента о двух солдатах, получивших практически невыполнимое задание в ходе Первой мировой войны. Поставить на победу этой картины в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.37. Это примерно 51% вероятности.
К фаворитам аналитики относят также южнокорейский фильм «Паразиты» (коэффициент 3.60, 21% вероятности) и ленту Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (4.70, 15%). Кроме того, в числе номинантов — психологический триллер «Джокер» (11.00, 6%), драма Мартина Скорсезе «Ирландец» (25.00, 2.2%), трагикомедия «Брачная история» (25.00, 2.2%), ленты «Кролик Джоджо» (40.00, 1.4%), «Форд против Феррари» (100.00, 0.6%) и исторический фильм «Маленькие женщины» (100.00, 0.6%).
Смотрите бесплатно прямую трансляцию «Оскара»-2020 — только в онлайн-кинотеатре Okko!
- 9 февраля 2020
-
16:35
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
00:00
- 8 февраля 2020
-
23:00
-
22:00