Эксперты: Фёдор Смолов не останется в «Сельте» в сезоне-2020/2021

9 февраля Фёдор Смолов впервые вышел в стартовом составе «Сельты». Россиянин провёл 88 минут на поле в матче против «Севильи» и не отметился результативными действиями, а его команда одержала важную победу со счётом 2:1. Букмекеры принимают ставки на то, выкупит ли испанский клуб Смолова по окончании сезона у «Локомотива».



Сделать ставку на то, что сезон-2020/2021 Фёдор Смолов начнёт в «Сельте», можно с коэффициентом 2.50. Это примерно 38% вероятности. Поставить на то, что российский нападающий продолжит карьеру в другом клубе, можно за 1.50 (62%).



«Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» до конца сезона. Клуб борется за выживание в Примере.



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