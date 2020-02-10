«Индиана» — «Бруклин»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 «Индиана» — «Бруклин».



Ставка: меньше 225 очков за 1.61.



«Это третий матч команд в сезоне. Первые два проходили в Нью-Йорке 31 октября и 19 ноября. Оба завершились победами «Индианы» 118:108 и 115:86 соответственно.



«Индиана» идёт на 6-м месте на Востоке, 31 победа и 22 поражения. Средняя разница очков 109,7:107,5. Последние 10 игр 3-7, дома 18-9. В команде тренера Нэйта МакМиллана наблюдается странная картина. Многолетний лидер атакующий защитник Виктор Оладипо наконец-то вышел после тяжёлой травмы, сыграл пару игр и вновь перестал попадать в заявку. Явно потеряли форму разыгрывающие Ти Джей МакКоннелл и Аарон Холидэй. В связи с этим стартовая пятёрка в предыдущем матче выглядела так: разыгрывающий Малкольм Брогдон (чистый 2-й номер), атакующий защитник Джереми Лэмб, легкий форвард Ти Джей Уоррен, мощный форвард Домантас Сабонис, центровой Майлз Тернер.



Ротация тоже выглядела странно. На поляне появлялись атакующие защитники Джастин Холидэй и Эдмонд Самнер (оба без особого успеха), нападающие Даг МакДермотт, ДжаКарр Сэмпсон и Ти Джей Лиф (только последний сыграл полезно) и центровой Гога Битадзе. «Индиана» занимает 21-е место по результативности, 6-е по ассистам (26,2), 27-е по подборам (42,5) и 9-е по защите.



«Бруклин» идёт на 7-м месте на Востоке, 23 победы и 28 поражений. Разница очков 110,8:111,5. Последние 10 игр 5-5, в гостях 8-16. В команде тренера Кенни Эткинсона по-прежнему отсутствуют потенциальные игроки стартового состава мощный форвард Кевин Дюрант и разыгрывающий Кайри Ирвинг. Кроме них в списке травмированных атакующий защитник Тео Пинсон. В предыдущем матче стартовая пятёрка была такая: разыгрывающий Спенсер Динуидди, атакующий защитник Карис ЛеВерт, лёгкий форвард Джо Харрис, мощный форвард Торин Принс, центровой Джарретт Аллен.



На замены выходили атакующий защитник Гарретт Темпл и Тимоте Луваву-Кабарро, нападающий Уилсон Чендлер и центровой ДеАндре Джордан. До защитников Криса Чиоззы и Джанана Мусы, нападающих Родиона Куруца и Николаса Клэкстона дело так и не дошло. «Бруклин» занимает 17-е место по результативности, 16-е по ассистам (24,0), 3-е по подборам (48,1) и 16-е по защите», — сказал Гомельский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.