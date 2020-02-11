«Сибирь» — «Куньлунь»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Куньлунь».



Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.55.



«Дома «Сибирь» показывает хорошие результаты. Думаю, она должна обыгрывать «Куньлунь». Китайскому клубу сейчас очень сложно, так как ему приходится все матчи проводить на выезде, и по этой причине «Сибирь» является фаворитом. Правда, «Сибирь» не сможет одержать лёгкую победу, а будет упорное противостояние, «Куньлунь» — это всё-таки не аутсайдер чемпионата.



Перерыв на матчи сборных больше пойдёт на пользу «Сибири», потому что она восстановит силы перед финальным отрезком регулярного чемпионата, а «Куньлунь» сейчас играет все матчи в гостях, и непонятно, где он будет готовиться к ближайшим поединкам.



Дома «Сибирь» — фаворит. Она способна показать хорошую игру в атаке, забросив минимум три шайбы. «Куньлунь», в свою очередь, также способен забросить 2-3 шайбы, потому что оборона «Сибири» уступает в качестве защитным порядкам ЦСКА, которые в прошлой игре сумели сдержать атаку «Куньлуня». Возможно, исход матча решится в дополнительное время, потому что в двух из трёх личных встреч этого сезона командам понадобилось больше 60 минут для определения победителя, но «Сибирь» в любом случае победит», — сказал Вуйтек.



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