«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Авангарда» и меньше 5 шайб в матче за 3.90.



«Во-первых, был перерыв на Евротур. Все отдохнули неделю. Кто-то играл за сборную, кто-то тренировался. Но матчей не было в чемпионате КХЛ, поэтому нет смысла считать, кто как идёт по дистанции. Но я напомню, что «Ак Барс» одержал пять побед подряд до этой встречи с «Авангардом». Были там не очень серьёзные соперники. Самым сильным из них был «Автомобилист». В целом «Ак Барс» выглядит уверенно. Было видно, что команда хочет занять первое место на Востоке.



«Авангард» тоже шёл уверенно, поднимался наверх, но потерпел поражение в трёх последних матчах, причём всё время в одну шайбу. Все матчи были на выезде, а последняя встреча была с «Магниткой». Проиграли ещё и «Барысу» и СКА в овертайме. В целом «Авангард» выглядел неплохо, но ему чего-то не хватало. «Авангарду» нужна была эта пауза, чтобы восстановить дыхание.



В этом чемпионате «Авангард» и «Ак Барс» встречались два раза. Дважды были домашние победы с одинаковым счётом — 3:0. Я бы сказал, что моральное преимущество будет на стороне «Авангарда», который не забыл, как в первом раунде прошлогоднего плей-офф вынес «Ак Барс». Хотя у «Ак Барса» уже другой тренер и другая система.



На сайте ФОНБЕТ беру большой и сложный кэф — 3.90. Должно сбыться два условия. Во-первых, «Авангард» побеждает у себя дома. Думаю, что это реально. Во-вторых, тотал матча составит менее 4,5 шайбы. Обе команды бьются за первое место на Востоке. Их разделяет 4 очка. Кроме этой встречи у них ещё одна очная встреча в Казани. Будет очень упорная игра от ножа. Думаю, что тотал будет не очень большой», — сказал Лысенков.



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«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз: казанцы продолжат путь к первому месту на Востоке В пяти предыдущих очных встречах побеждал хозяин льда, но ставить против такого «Ак Барса» трудно.