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«Интер» — «Наполи»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Кубка Италии

«Интер» — «Наполи»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Кубка Италии
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на игру Кубка Италии «Интер» — «Наполи».

Ставка: победа «Интера» за 2.00.

«Интер» в прошлом матче чемпионата удивил со знаком плюс, потому что, проигрывая со счётом 0:2, обыграл «Милан» (4:2), перевернув игру во втором тайме. В чемпионате «Интер» догнал по набранным очкам «Ювентус» благодаря тому, что «Ювентус» оплошал в своей игре. В свою очередь, «Наполи» прошлый матч проиграл на домашнем стадионе, но все эти результаты относятся к национальному чемпионату, а кубковые матчи не поддаются таким сравнениям.

Конечно, «Интер» — фаворит и побеждать должен с большим преимуществом, хотя в Кубках всякое может быть, но я всё-таки отдаю предпочтение «Интеру». Миланцам нужно создать задел в первом матче, чтобы в ответной игре в Неаполе чувствовать себя спокойно.

«Наполи» сейчас играет нестабильно, хотя регулярно забивает, но в матче против «Интера» команда Гаттузо, скорее всего, не сможет отличиться. В любом случае «Интер» должен побеждать, тем более играя на своём домашнем стадионе при многочисленной поддержке», — сказал Непомнящий.

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