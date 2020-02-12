«Атлетик» — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на матч Кубка Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Атлетик Бильбао» — «Гранада».



Ставка: победа «Атлетика» в 1 или 2 мяча за 2.18.



«Вроде бы, не самая впечатляющая афиша, но это полуфинал Кубка Короля. Более того, это самый интересный из двух полуфиналов, потому что во втором матче «Реал Сосьедад» будет разбираться с «Мирандесом», середняком Сегунды. На кону этих матчей стоит путёвка в Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. «Атлетик» и «Гранада» в предвкушении этих двух важнейших для них матчей сезона, а полуфинал — это единственная стадия Кубка Испании, которая состоит из двух матчей.



Не удивительно, что в минувшем туре чемпионата Испании «Атлетик» и «Гранада» выпустили неоптимальные составы. Они берегли лидеров под этот самый матч. Двухматчевое противостояние формирует особую стратегию. Очень важно дома пропускать меньше, а всегда можно рассчитывать на ответный матч, который проходит в гостях. В общем, стандартная еврокубковая история. Тот факт, что «Атлетику» нужно не пропустить дома перед ответным матчем в Гранаде, заставит басков сыграть аккуратней.



«Атлетик» забивает и пропускает мало, да и «Гранада», в принципе, команда низовая. Я не жду в этом матче большого количества мячей, но с высокой долей вероятности жду победы басков, которые имеют преимущество своего поля, выглядят хорошо, находятся выше «Гранады» и располагают более классным составом.



«Гранада» выдала классный старт чемпионата, но потом не то чтобы сникла, но запас вдохновения, момент, когда команда прыгала выше головы, уже, наверное, прошёл. Фундамент и костяк команды у «Атлетика» выглядят лучше, чем у «Гранады». Думаю, что в этой паре выиграет «Атлетик». Думаю, что можно поставить и на проход «Атлетика» в финал. Это будет весомая заявка на попадание в еврокубки. Команде есть за что бороться.



Что касается первого матча, то тут можно поставить на победу «Атлетика». Более качественное состояние команды, отсутствие серьёзных потерь в составе. Поправился Адурис, который забивает «Барселоне» фантастические голы и не только «Барселоне». «Атлетик» — это команда с характером, которая и до «Барселоны» одержала несколько впечатляющих по сценарию побед. Думаю, что победа будет низовой, но можно поставить и на выигрыш басков.



Сначала хотел порекомендовать ставку на то, что «Атлетик» не проиграет при тотале менее 3,5 мяча, но коэффициент меня очень разочаровал. Я задумался о том, что «Атлетик» победит при тотале менее 3.5 мяча. Это уже здравая идея. Кроме того, ФОНБЕТ предлагает ставку на победу «Атлетика» с разницей в 1-2 гола. Коэффициент на это существенно выше. Именно эту ставку я и выбираю», — сказал Вишневский.



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