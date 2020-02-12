«Атлетик» – «Гранада»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Атлетик Бильбао» – «Гранада».



Ставка: победа «Атлетика» в один мяч за 3.55.



«В этой игре команда из Бильбао для меня фаворит, прежде всего за счёт фактора домашнего поля. «Атлетик» всегда хорошо выступает в Кубках и проходит достаточно далеко. Приоритетом в этом сезоне для них, скорее всего, будет Ла Лига, но раз они дошли до полуфинала, то, безусловно, сделают всё возможное, чтобы выиграть трофей.



«Гранада» является крепким, хорошим коллективом, а ветеран Сольдадо находится в отличной форме. Но у «Бильбао» тоже есть Уилльямс и опытный Гарсия, например, которые способны сделать результат в пользу своей команды.



Я считаю, что шансы команд равны, оба коллектива в хорошем расположении духа, играют дисциплинированно и показывают характер. Но конкретно в этом матче я отдам небольшое преимущество хозяевам, всё же они играют дома», — сказал Гратакос.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.