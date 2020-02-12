ЧМ-2020 по биатлону: где смотреть, расписание, прогнозы и ставки букмекеров

Чемпионат мира — 2020 по биатлону пройдёт в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля. Прямые трансляции соревнований можно будет смотреть на Первом канале, «Матч ТВ» и канале Eurosport.



Расписание чемпионата



13 февраля, четверг



Смешанная эстафета.



14 февраля, пятница



Спринт, женщины.



15 февраля, суббота



Спринт, мужчины.



16 февраля, воскресенье



Гонка преследования, женщины



Гонка преследования, мужчины.



18 февраля, вторник



Индивидуальная гонка, женщины.



19 февраля, среда



Индивидуальная гонка, мужчины.



20 февраля, четверг



Сингл-микст.



22 февраля, суббота



Эстафета, женщины



Эстафета, мужчины.



23 февраля, воскресенье



Масс-старт, женщины



Масс-старт, мужчины.



Сборная России подходит к ЧМ-2020 с антирекордной безмедальной серией из 26 гонок. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли россиянам выиграть хотя бы одну медаль на предстоящем мировом форуме.



Сделать ставку на то, что у России по итогам ЧМ-2020 будет хотя бы одна медаль, можно с коэффициентом 1.60. Это соответствует вероятности 53%. Поставить на то, что Россия не сможет выиграть ни одной медали на чемпионате мира—2020, можно за 2.20 (47%).



Принимаются ставки и на то, будет ли у россиян хотя бы одна золотая медаль. Поставить на то, что хотя бы одна гонка окажется триумфальной для наших биатлонистов, можно с коэффициентом 5.50 (17%). Сделать ставку на то, что золотых медалей с ЧМ-2020 сборная России не привезёт, можно за 1.11 (83%).



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