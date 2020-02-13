«Авангард» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Адмирал».



Ставка: победа «Авангарда» минимум в 3 шайбы за 2.40.



«Несмотря на то что «Авангард» напрочь провалил концовку перед паузой на шведский этап Еврохоккейтура, он отнюдь не потерял шансов побороться за лидерство в Восточной конференции. А если и потерял, то произошло это за 13 секунд до конца матча с «Ак Барсом». Впрочем, речь сейчас не о том. А о грядущем матче с «Адмиралом», который до сих пор продолжает числиться девятой восточной командой, то есть вроде бы как главным номинантом из числа «лузеров» на возможное попадание в плей-офф. Правда, как можно попасть в плей-офф, выиграв лишь два матча из десяти, наука умалчивает. Но от этого числиться «Адмиралу» никто не мешает. Разве что «Амур».



То есть с такими скромными показателями дальневосточники приезжают не просто к «Авангарду», а к «Авангарду», слегка раздраженному упущенной победой, немного злому и желающему на ком-нибудь эту злость сорвать. И ведь сорвёт, как срывал уже три раза в текущем сезоне, каждый раз забивая не меньше трех, а пропуская не больше двух. И уж если «Авангард» сумел дважды победить во Владивостоке, где и коробка узкая, и адаптация временная, то уж в родной Балашихе как-нибудь справится, не слишком и вспотев.



Поэтому можно смело грузить на «ястребов» сколько можно. Конечно, квартиры и машины под это дело продавать не следует, коэффициент там вряд ли будет большим. Просто «Авангард» победит, сделает это, конечно же, в основное время и с приличным преимуществом в три-четыре шайбы», — сказал Лебедев.



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