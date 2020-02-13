«Милан» — «Ювентус»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Кубка Италии

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии «Милан» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Посреди недели нарисовался очередной раунд знакового итальянского противостояния — «Милан» против «Ювентуса». Команды встретятся в полуфинале Кубка Италии.



На этой стадии команды проводят два матча. Мне кажется, это имеет серьёзное значение, если вы собрались ставить именно на первый матч. Я думаю, в первом матче команды должны быть пораскованнее и смелее идти в атаку с пониманием того, что есть вторая игра, где можно будет отыграться и всё исправить.



Матч проходит в Милане. «Милан» должен вести игру поагрессивнее, так как он играл в первом тайме с «Интером» в минувшем дерби. «Милану» есть кем забивать. В последних семи матчах подряд «Милан» забивал. Это, конечно, связано с приходом Златана Ибрагимовича. Он добавил качества атаки, даже какой-то мудрости и оригинальности, ну и солидности тоже. Плюс есть разыгравшийся Ребич, который сейчас наравне со Златаном является одним из лидеров атаки. Вот уже вроде и забылось о том, что покинул команду Сусо.



В это же время «Милан» не идеален в обороне. В последних пяти матчах он имел только один «сухарь», и тот в игре с «Брешией», а в остальных матчах пропускал. Кстати, ровно такая же статистика у «Ювентуса» — за последние пять матчей только один «сухарь». Два запустили от «Вероны» и теперь должны как-то на это среагировать, чтобы никто не заподозрил, что какой-то кризис в команде.



У «Ювентуса» достаточно травмированных. В первую очередь в обороне — Кьеллини, Демирал и Данило. Не так много вариантов для ротации. Вероятно, что полноценный стартовый состав появится в игре с «Миланом». Посмотрим, как оно будет.



Думаю, что «Юве» тоже обязан забить. Исходя из всего этого, я делаю прогноз на то, что обе команды в этом матче забьют с коэффициентом в районе 1.80. Мне кажется, это подходящий и не слишком рискованный вариант для того, чтобы смотреть за этим матчем и получать удовольствие», — сказал Шнякин.



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«Милан» — «Ювентус». Прогноз: Ибрагимович и Роналду устроят обмен ударами «Россонери» забили в семи подряд матчах, а у «старой синьоры» хватает проблем в обороне.