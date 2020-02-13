Букмекеры обрушили коэффициент на гол Кокорина в РПЛ в сезоне-2019/2020

13 февраля 2020 года владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с форвардом «Зенита» Александром Кокорином о его переходе в стан «барсов».

Букмекеры моментально отреагировали на эту новость. Гол Александра Кокорина в нынешнем сезоне РПЛ идёт за коэффициент 1.30, что соответствует 71-процентной вероятности. Если форвард не сумеет отличиться, то сыграет ставка за 3.20 (29%).

Неделю назад эксперты предлагали поставить за 2.65 (35%) на гол Кокорина в РПЛ в сезоне-2019/2020, а противоположный исход аналитики оценивали коэффициентом 1.42 (65%).

Таким образом, коэффициент на гол Кокорина в текущем сезоне РПЛ упал с 2.65 до 1.30, а шансы на забитый мяч с 35% увеличились до 71%.

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