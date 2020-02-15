Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на мужской спринт в Антхольце 15 февраля

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужской спринт чемпионата мира в Антхольце.



Ставка: Фийон Майе попадёт в топ-3 за 2.60, Тарьей Бё попадёт в топ-7 за 2.00, Александр Логинов попадёт в топ-7 за 2.25.



«Не стоит делать какие-то серьёзные выводы по итогам эстафеты, всё-таки это разные дисциплины. Там есть дополнительные патроны и отличается тактика, потому что ты выступаешь в команде, а спринт – индивидуальный старт, где всё зависит от конкретного спортсмена. Здесь нужно включаться сразу, а любой промах может испортить всю гонку.



Мой первый прогноз на то, что француз Фийон Майе попадёт в тройку. Он показал лучший ход в эстафете, стрелял без промахов и вполне может составить достойную конкуренцию записным фаворитам.



В топ-7 поставлю на Тарьея Бё, он тоже бежал быстро. Норвежец начинает приходить в форму после небольшого провала на рубеже 2019–2020 годов. Считаю, Тарьей готов бороться за самые высокие места.



Верю, что и наши спортсмены способны на хорошие результаты, в частности Саша Логинов. Он показал второй ход на своём этапе, отстрелял без дополнительных патронов и поднял сборную России с девятого на шестое место.



Хочется отметить и немецких биатлонистов. Они прекрасно готовы физически, но стрельба иногда их подводит. Если удастся попасть, то Пайффер и Долль могут заехать в семёрку. В прогноз возьму Бенедикта Долля. Советую присмотреться и к итальянским спортсменам. Ну и не забывайте про Йоханнеса Бе и Фуркада — они, безусловно, главные фавориты».



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