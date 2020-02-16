Чемпионат мира — 2020 по биатлону сегодня: прогнозы, ставки букмекеров и коэффициенты

Сегодня, 16 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира — 2020 по биатлону состоятся мужская и женская гонки преследования. Женщины стартуют в 15:00 мск, у мужчин соревнования начнутся в 17:15 мск.
Гонку у женщин покажет в прямом эфире «Матч ТВ». Соревнования мужчин будут транслироваться по Первому каналу.
У женщин фавориткой считается Марте Олсбю (1.70), следом идут Дениз Херманн (6.00) и Доротея Вирер (9.00). Поставить на россиянку Екатерину Юрлову-Перхт предлагается за коэффициент 76.0.
У мужчин основными претендентами считаются Кентен Фийон Майе (2.70), Йоханнес Бё (3.34), Мартен Фуркад (4.00) и россиянин Александр Логинов (5.50).
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