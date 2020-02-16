Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на мужскую гонку преследования 16 февраля

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужскую гонку преследования в рамках чемпионата мира в Антхольце.
Ставка: Александр Логинов попадёт в топ-3 за 1.75, Йоханнес Бё попадёт в топ-3 за 1.44.
«Поздравляем Сашу Логинова с победой! Думаю, что он не сбавит оборотов и сможет завоевать ещё — хотя бы одну — медаль. Мой прогноз в отношении российского спортсмена будет предусматривать его попадание в топ-6. Александр классно смотрится на дистанции — показал второй ход в спринте, а в смешанной эстафете затащил сборную России в шестёрку сильнейших, хотя в целом команда выступила не так ярко. Логинов в хорошей форме, поэтому я продолжаю в него верить.
Йоханнес Бе постарается отыграться после спринта и финишировать в призах. Норвежец всегда является одним из фаворитов. Думаю, что ему по силам попасть в тройку. Поставлю также на Пайффера, который накануне отстрелял на ноль. Немецкий спортсмен сейчас тоже хорошо выглядит с точки зрения работы ног. За счёт опыта и традиционно хорошего хода на высоте Арнд вполне может финишировать в топ-6».
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