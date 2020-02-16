«Лацио» — «Интер»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии 16 февраля

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Интер».



Ставка: победа «Лацио» и ТБ 3.5 мяча за 5.70.



«Я думаю, это будет отличный матч. Обе команды вверху таблицы, и «Лацио» в случае победы может обойти «Интер». Возможность обойти соперника и оказаться как минимум на втором месте — это серьёзная мотивация для «Лацио».



«Лацио» не играл в кубковом матче в середине недели, а «Интер» проиграл «Наполи», причём выступал почти основным составом и проиграл по делу. Поэтому у «Лацио» есть несколько дней в запасе для подготовки. Плюс своё поле. Коэффициент на П1 очень хороший. Думаю, это оправданный риск.



Гарантий тут никто не даст. Но у «Лацио» после поражения в сентябре (как раз от «Интера») нет ни одного проигрыша в Серии А. Это потрясающий результат. Думаю, что «Лацио» победит. Также, на мой взгляд, должен забить Иммобиле. Он не забивал уже в двух матчах, но с его формой три сухих матча — нонсенс. Однако коэффициент на его гол не очень высокий, поэтому брать мы его не будем.



Я предположу, что здесь будет верховая игра, так как оба коллектива будут играть на победу. Хочется взять что-то острое, поэтому давайте «бабахнем» и возьмем П1 и ТБ 3.5 мяча».



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