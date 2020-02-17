«Динамо» Мн — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Минск) — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 1.55.



«Переехав «Локомотив» так, что тот не успел мяукнуть, то есть всухую, «армейцы» отправляются в Минск, чтобы показать братьям-белорусам настоящий хоккей, а не то, что в последних сезонах демонстрирует их «Динамо». Жаль, конечно, что именно это самое «Динамо» придётся использовать в качестве учебного пособия и расходного материала, но жизнь вообще штука тяжёлая. И далеко не всем доводится поднимать над головой кубок, большинству приходится от поднявших кубок огребать.



Не будем о скорбном, то есть о шансах хозяев в грядущем матче. Их не будет, даже если у ЦСКА окажется, как в Красной Армии на начальной стадии Великой Отечественной войны, одна винтовка, то есть клюшка на троих. Эти лбы отберут недостающее у минчан и всё равно им наваляют. Совсем разрывать «на ветошь», конечно же, не станут, никитинский ЦСКА калориями направо и налево не разбрасывается. Забьёт парочку в первом периоде и будет спокойно докатываться, ловя минчан на контратаках и допинывая в численном большинстве.



То есть победа ЦСКА, причём убедительная, возможно, даже и сухая. Про основное время и не говорю, чтобы никого не смешить. И так всем всё понятно», — сказал Лебедев.



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