«Боруссия» Д — «ПСЖ»: по какому каналу покажут матч, ставки и коэффициенты

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Боруссия» и «ПСЖ». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол1».



По оценке букмекеров, фаворит поединка — французский клуб. Поставить на команду Томаса Тухеля можно за 2.20. Это примерно 41% вероятности. Сделать ставку на успех испанс немецкого клуба можно с коэффициентом 2.90 (34%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.90 (25%).



Ответный матч во Франции состоится 11 марта.



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