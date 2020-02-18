«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.65.



«Матч лидеров Восточной конференции, и в нём я отдаю предпочтение «Ак Барсу». Думаю, что он будет превосходить оппонента и казанцы проявят себя немного лучше, играя дома. В концовке чемпионата нужно показывать свой потенциал против одного из фаворитов чемпионата.



Недавно команды играли на площадке «Авангарда» и в основное время сыграли вничью 1:1, когда «Ак Барс» отыгрался за несколько секунд до конца матча, но в итоге проиграл в серии буллитов. Сейчас Казань возьмёт реванш. Что касается заброшенных шайб, то их будет немного. Игра будет похожа на прошлую личную встречу, и, вероятно, «Ак Барс» победит со счётом 2:1, хотя не исключено, что победа будет добыта за пределами основного времени. В целом будет не больше пяти шайб в этой игре.



Думаю, «Ак Барс» в любом случае практически гарантировал себе первое место на Востоке, и ему будет очень тяжело упустить лидерство в своей конференции. Поэтому команды не будут выкладываться на максимум возможностей, но с точки зрения психологии «Ак Барс» может играть спокойно, потому что даже в случае поражения не случится ничего страшного, поэтому Казань сыграет без лишнего давления и перед своими болельщиками победит», — сказал Вуйтек.



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