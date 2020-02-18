«Атлетико» — «Ливерпуль»: когда игра, на каком канале смотреть, какой прогноз

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Атлетико» и «Ливерпуль». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: «Атлетико» не проиграет за коэффициент 1.76.



Красные выиграли Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а в АПЛ оторвались от соперников на несколько световых лет. Игрокам «Ливерпуля» будет непросто сохранить максимальную концентрацию и продолжить свою победную серию. У Юргена Клоппа в команде люди, а не роботы, поэтому у «Атлетико» есть шансы.



Ставка на 1Х идёт за приличный коэффициент 1.76. Из-за формата противостояния вариант с победой «Атлетико» или ничьей смотрится любопытно. Диего Симеоне постарается лишить «Ливерпуль» козырей. Хозяева выставят свой любимый автобус и сосредоточатся на разрушении. В нынешнем сезоне у «матрасников» лишь одно поражение на своём поле.



В первом матче красным ни к чему лезть на рожон. У «Ливерпуля» в запасе есть ответный поединок на «Энфилде», где одолеть противника будет гораздо легче. Раскрываться Клопп не станет, и мы вполне можем увидеть даже нули на табло. Потенциальные 0:0 способны устроить обе команды.



Если «Ливерпуль» пойдёт вперёд большими силами и получит гол в свои ворота, то вскрыть оборону «Атлетико» потом будет невероятно трудно. У «матрасников» задача ещё сложнее. Даже один пропущенный мяч дома практически лишит хозяев шансов на выход в плей-офф.



За коэффициент 2.15 можно рискнуть и взять тотал меньше 2. За последние 11 матчей без учёта кубковых поединков со «Шрусбери Таун», где Клопп использовал молодёжь, «Ливерпуль» пропустил лишь один гол. Ван Дейк и компания демонстрируют запредельную надёжность в обороне.



«Атлетико» со многими командами в Примере приходится играть первым номером, но на этот раз «матрасники» смогут действовать от соперника. С мировым грандом мы увидим классическую модель Симеоне. Рисковать никто не захочет, поэтому пойдёт закрытый футбол с минимальным количеством голевых моментов.



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