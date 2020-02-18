Биатлон сегодня: где смотреть прямой эфир ЧМ 2020, ставки и коэффициенты

Сегодня, 18 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира по биатлону — 2020 состоится женская индивидуальная гонка. От сборной России в гонке примут участие Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Начало запланировано на 16:15 мск. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
По оценке букмекеров, у россиянок практически нет шансов выиграть. Поставить на победу Екатерины Юрловой-Перхт можно с коэффициентом 35.00. Это примерно 3% вероятности. За 50.00 (2%) можно сделать ставку на успех Ларисы Куклиной или Ирины Старых. Фавориты букмекеров — Ханна Эберг из Швеции и итальянка Доротея Вирер. На викторию любой из них можно сделать ставку с коэффициентом 5.50.
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