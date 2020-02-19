Эксперты: «Атлетико» — фаворит противостояния с «Ливерпулем» в ЛЧ после победы дома

Вчера состоялся первый матч двухматчевого противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль». Испанцы одержали победу со счётом 1:0, единственный мяч на 4-й минуте встречи забил Сауль.



По оценке букмекеров, испанский клуб — фаворит противостояния после домашней победы. Поставить на то, что в четвертьфинал пройдёт «Атлетико», можно с коэффициентом 1.77. Это примерно 54% вероятности. Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей сильнее окажется «Ливерпуль», можно за 2.05 (46%).



Ответный матч противостояния пройдёт 11 марта в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд».



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