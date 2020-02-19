«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Ильи Казакова на матч плей-офф Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «Лейпциг».
Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.85.
«Тоттенхэм» — «Лейпциг». Во-первых, матч будет верховым. Во-вторых, обе команды забьют. «Лейпциг» на выезде играет неплохо. За редким исключением, команда прилично выглядит в гостях. Если нужно сушить игру, сушат. Если надо играть в атаку, тоже справляются.
Вопрос в том, насколько «Лейпциг» будет коситься на ответную, домашнюю встречу. Мне кажется, здесь пойдёт речь о небольшой осторожности. Психологическое состояние игроков «Лейпцига» оценю выше, чем у футболистов «Тоттенхэма», и попробую поставить на победу немецкого клуба».
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