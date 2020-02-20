Во сколько играют «Олимпиакос» — «Арсенал», где смотреть и какой прогноз на матч ЛЕ

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы сегодня, 20 февраля, «Олимпиакос» примет «Арсенал». Встреча начнётся в 23:00 мск.



Прогноз «Чемпионата»: тотал больше 2.5 за коэффициент 1.87.



Тотал больше 2.5 идёт за коэффициент 1.87, и с точки зрения истории ставка смотрится выгодно. В 2009 году «Арсенал» и «Олимпиакос» сыграли два низовых матча на групповом этапе, но потом понеслось. В 2011 году команды обменялись домашними победами: 2:1 в Лондоне и 3:1 в Пирее.



Годом позже ситуация повторилась в обратную сторону, а в сезоне-2015/2016 «Олимпиакос» выиграл 3:2 в Лондоне, а «Арсенал» разгромил соперника в Пирее со счётом 3:0. Таким образом, греки и «канониры» выдали шесть подряд верховых матчей в очных противостояниях. Не обошлось и без Андрея Аршавина.



Разумеется, сейчас другие времена, однако о прошлом забывать не стоит. Микель Артета прививает своей команде сбалансированный футбол и пытается сделать оборону более надёжной. Получается с переменным успехом, но в ближайшем матче гости сосредоточатся на нападении.



«Арсеналу» нужен гол на выезде, чтобы увеличить шансы на проход в следующий раунд. «Олимпиакос» постарается не пропустить, но отправляться в Лондон без забитых мячей грекам нежелательно. За счёт поддержки трибун хозяева будут выжимать максимум из первой встречи.



Открытого и авантюрного футбола мы не увидим, но и битву двух автобусов ожидать также не стоит. Моментов хватит обеим командам, а дальше уже вопрос реализации. Уровень исполнителей позволяет рассчитывать на три или более гола.



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