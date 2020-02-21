Эксперты: «Интер» — фаворит Лиги Европы после первых матчей 1/16 финала

Вчера состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. По оценке букмекеров, главный фаворит турнира сейчас — миланский «Интер». Команда Антонио Конте на выезде победила «Лудогорец» со счётом 2:0. Поставить на победу итальянцев в Лиге Европы можно с коэффициентом 6.50. Это примерно 12% вероятности.



Кроме того, в числе фаворитов эксперты выделяют «Манчестер Юнайтед» и «Севилью». Сделать ставку на успех любого из этих клубов можно за 7.00 (11%). Манкунианцы на выезде сыграли вничью с «Брюгге» (1:1), а испанцы с таким же счётом завершили свой матч против румынского «ЧФР Клуж».



За 7.50 (10%) можно сделать ставку на «Арсенал». Команда Микеля Артеты одержала выездную победу над «Олимпиакосом» (1:0). Шансы «Вулверхэмптона» аналитики оценили коэффициентом 10.00. Англичане дома не оставили камня на камне от «Эспаньола» (4:0).



Поставить на победу «Ромы», обыгравшей «Гент» со счётом 1:0, можно за 15.00. На «Айнтрахт» и «Хетафе» можно сделать ставку с коэффициентом 20.00. Немцы разгромили «РБ Зальцбург» (4:1), а испанцы дома забили два мяча в ворота «Аякса». Теперь шансы клуба из Амстердама выиграть Лигу Европы оцениваются скромным коэффициентом 35.00. За такой же коэффициент можно сделать ставку на «Шахтёр» или «Бенфику». Эти клубы играют друг с другом в 1/16 финала. В первой игре на своём поле сильнее оказался украинский клуб — 2:1.



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