«Авангард» — «Йокерит»: делайте ставки и получите бонус до 10 000 рублей

Сегодня, 21 февраля, пройдёт матч «Авангард» — «Йокерит» в рамках регулярного чемпионата КХЛ



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«Авангард» накануне потерял даже теоретические шансы на первое место в Восточной конференции, потерпев в гостях сокрушительное поражение от «Ак Барса» (3:5). Теперь «ястребам» нужно смотреть вниз и думать, как сохранить вторую строчку. «Барыс» набрал сумасшедший ход, одержав шесть побед при одном поражении в овертайме в семи последних поединках. Отрыв от клуба из Казахстана скукожился до двух очков.



Соответственно, расслабляться хозяевам ещё рано. Благо что «Йокерит» сейчас в полнейшем порядке: всего одна неудача в пяти предыдущих матчах, да и та в серии буллитов (3:4 Б с «Металлургом»). Во всех остальных случаях финны брали два очка в основное время.



Гости имели лишний день на восстановление после разноса московского «Динамо». Бело-голубых сломал гол в раздевалку: на исходе первого периода «джокеры» реализовали большинство, превратив 1:0 в 2:0. Команда Владимира Крикунова потухла, получила пять шайб к исходу 33-й минуты и даже не сумела забить гол престижа (0:5).



Тем не менее ставить против «Авангарда» мы не рискнём. Свой лёд и злость после чувствительного поражения от лидера конференции — значимые факторы, а близость «Барыса» только добавит концентрации. Финны с большой долей вероятности останутся на третьем месте Запада. Задача на регулярку выполнена, победа станет скорее приятным бонусом.



Прогноз «Чемпионата»: гол «Авангарда» в первом периоде за 1.75.



Не будем мудрить и возьмём гол «Авангарда» в первом периоде за 1.75. Скорее всего, «ястребы» выскочат на лёд с желанием исправиться перед родными болельщиками и с первых же минут нагрузят вратаря гостей от всей души. Вариант посмелее — П1 в первом периоде за 2.70. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!