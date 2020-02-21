«Авангард» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Йокерит».



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 2.00.



«Кому в этом матче очки совсем не нужны, так это гостям. Горячие финские парни уже и выше не влезут, и ниже не упадут. Поэтому доигрывают сезон спокойно, расчётливо и не перенапрягаясь. А вот «Авангарду» на этот раз дома лучше не проигрывать. Тот самый валежник, который в нашей богоспасаемой стране теперь можно собирать официально, под ногами у «ястребов» бережно разложен. И теперь товарищи из братского Казахстана только ждут момента, чтобы чиркнуть спичкой. Сами они тремя часами ранее примут вполне нынче договороспособный «Салават», так что «Авангард», выходя на лёд, будет точно знать, придётся ли уродоваться, как бобикам, или можно будет слегка подхалтурить.



Вторая команда Восточной конференции да ещё у себя дома (хоть это и не дом вовсе, а так, временное пристанище) всё-таки должна одолеть третью команду Западной конференции. Особенно когда этой самой третьей команде Западной конференции от нынешнего регулярного чемпионата уже ничего, в сущности, не надо, а всё, что было надо, горячие финские парни уже забрали.



Таким образом, вырисовывается весьма скромная по преимуществу, но всё-таки в основное время победа «Авангарда». И на табло будет что-нибудь вроде 2:1 или 3:2. А больше «ястребам» и не надо», — сказал Лебедев.

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