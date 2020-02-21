«Брешия» — «Наполи»: ставка Эльвина Керимова на игру итальянской Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 25-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Брешия» — «Наполи».



Ставка: победа «Наполи» и меньше 5 мячей в матче за 1.85.



«В следующий вторник «Наполи» играть с «Барселоной в 1/8 финала ЛЧ, поэтому матч с «Брешией» вынесен на пятницу. Неаполитанцы неплохо играют в последнее время: 5 побед в 6 матчах, особенно над «Лацио», «Ювентусом» и «Интером», говорят сами за себя. И для Дженнаро Гаттузо хорошо, что матчи плей-офф ЛЧ играются в конце февраля, а не января. Месяц назад после домашнего поражения от «Фиорентины» казалось, что Рино скоро уволят, но команда смогла выйти из кризиса.



«Брешия» уверенно идёт на вылет и занимает предпоследнее место в таблице. Вот уже девять туров клуб с севера Италии не может победить. Во встрече с «Наполи» аутсайдеру будет тяжело. В первом круге неаполитанцы победили 2:1. В предстоящей игре фаворит, как мне кажется, снова возьмёт 3 очка, но я не жду большого количества голов. Впереди у «Наполи» встреча с «Барсой». Мой прогноз — победа «Наполи» и тотал голов меньше 4,5 за 1.85», — сказал Керимов.



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