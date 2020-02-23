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Уайлдер — Фьюри 2, реванш 2020: время начала боя, где смотреть прямую трансляцию онлайн

Уайлдер — Фьюри 2, реванш 2020: время начала боя, где смотреть прямую трансляцию онлайн
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В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится бой-реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. На кону будет стоять чемпионский титул в тяжёлом весе по версии WBC. Начало поединка запланировано на 07:30 мск 23 февраля. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале «Рен ТВ».

По оценке экспертов, небольшой фаворит — Уайлдер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.82. Это примерно 50% вероятности. Шансы Фьюри букмекеры оценили коэффициентом 2.06 (47%). На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 22.00 (3%).

Боксёры уже встречались 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Тогда раздельным решением судей бой завершился вничью.

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Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Прогноз на реванш: Цыганский Король заберёт пояс WBC
Уайлдер уложил спать Ортиса первым же попаданием, но с британцем будет тяжелее.
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