«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч 27-го тура АПЛ 22 февраля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер Сити» — «Манчестер Сити» в 27-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Лестер Сити» не проиграет за 2.10.



«Манчестер Сити», думаю, почти утратил мотивацию в чемпионате. «Ливерпуль» достать уже точно не получится. Плюс, все последние новости не добавляют радости футболистам, да и работникам клуба. Впереди матч с «Реалом» в Лиге чемпионов. Уверен, что «Сити» будет концентрироваться именно на нём. Он никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и вот сейчас есть новый шанс. За него нужно цепляться. В головах игроков сейчас наверняка предстоящее противостояние с «Реалом». А от игры с «Лестером», по большому счёту, ничего не зависит.



«Лестер» дома, конечно же, будет играть на победу. На мой взгляд, у него все шансы не уступить в этой встрече. «Лестер» хорошо идёт по сезону. Дома он проиграл всего два раза: «Ливерпулю» — ну это и не удивительно, и «Саутгемптону» — но там сказалась недооценка.



Варди будет играть, Мэддисон появится. Все шансы у хозяев дать бой и не проиграть».



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