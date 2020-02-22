«Фиорентина» — «Милан»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч итальянской Серии А 22 февраля

Футбольный комментатор, спортивный журналист Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 25-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Фиорентина» — «Милан».
Ставка: гол Ребича за 2.87.
«Я сменил имидж — изменил прическу. Знаете, меня сподвигло сделать эту прическу еще и то, что многие болельщики и подписчики писали, что есть у меня сходство с нападающим «Милана» Анте Ребичем, который примерно с такой прической и играет. Вечно он хмурый. Действительно, небольшое сходство есть. Я подумал, почему бы мне действительно не рассмотреть кандидатуру Анте Ребича на предмет индивидуального тотала на вероятность его гола в матче против «Фиорентины»?
Давай смотреть. В форме он потрясающей. Прямо сейчас, на мой взгляд, это лучший игрок «Милана» по своей мобильности, выносливости, эффективности, работоспособности. Человек забил в трех матчах подряд, если брать еще и Кубок. Забивает он соперникам разного уровня. Анте Ребич агрессивен сейчас, его самоуверенность прямо брызжет из него. Конечно, это совершенно другой Анте Ребич после зимы. Вообще, после зимы он забил в чемпионате Италии ровно половину голов своей команды — пять из десяти. Да и вообще, за восемь последних матчей он забил шесть голов. Это лишний раз говорит не просто о его физической форме и о том, что на поле он просто пашет. Это говорит о том, что у него полный порядок с прицелом: он забивает, он результативен.
Комфортная позиция на поле выбрана для Анте Ребича: левее в атаке он играет, также как и в национальной сборной. Оттуда ему удобно стартовать, именно так ему легче демонстрировать все свои профессиональные качества.
Мой прогноз, ребята, это гол Анте Ребича за «Милан» в ворота «Фиорентины» с коэффициентом 2.87, пусть и в гостях. Тем более, что «Фиорентина» в последнее время пропускает немало, в четырех играх пропустила восемь мячей. Большие проблемы у команды, и не важно, в гостях или дома она играет», — сказал Шнякин.
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