«Леванте» — «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании 22 февраля

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Леванте» — «Реал Мадрид».



Ставка: ничья за 4.90.



«Игра против «Леванте» очень важна для «Реала». Пока мадридский клуб находится на первом месте, но «Барселона» преследует. В последнем туре на своем поле «Реал» не смог обыграть «Сельту» (2:2). Федор Смолов забил первый гол. «Реалу» сейчас нужно создавать задел, так как через две недели будет игра с «Барселоной». Очень важно, кто будет первым в Примере перед «эль класико».



«Леванте» располагается в середине турнирной таблицы. Дома команда играет хорошо, но у «Реала» все же подбор игроков лучше, команда сильнее. «Реал» является фаворитом в этом матче. Но «Леванте» играет дома и получает шанс провести исторический матч для своих болельщиков.



Думаю, что матч завершится неожиданно, поэтому прогнозирую, что будет ничья», — сказал Гратакос.



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