«Леванте» — «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании 22 февраля

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Леванте» — «Реал Мадрид».
Ставка: ничья за 4.90.
«Игра против «Леванте» очень важна для «Реала». Пока мадридский клуб находится на первом месте, но «Барселона» преследует. В последнем туре на своем поле «Реал» не смог обыграть «Сельту» (2:2). Федор Смолов забил первый гол. «Реалу» сейчас нужно создавать задел, так как через две недели будет игра с «Барселоной». Очень важно, кто будет первым в Примере перед «эль класико».
«Леванте» располагается в середине турнирной таблицы. Дома команда играет хорошо, но у «Реала» все же подбор игроков лучше, команда сильнее. «Реал» является фаворитом в этом матче. Но «Леванте» играет дома и получает шанс провести исторический матч для своих болельщиков.
Думаю, что матч завершится неожиданно, поэтому прогнозирую, что будет ничья», — сказал Гратакос.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 22 февраля 2020
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45