«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Сосьедад» — «Валенсия».



Ставка: «Реал Сосьедад» забьёт в первом тайме за 1.70.



«Любопытная встреча на «Аноэте». «Валенсия», как мы видим, выглядит очень неудачно. Команда очень много пропускает. Большие кадровые проблемы у «Валенсии». Из-за дисквалификации не будет Макси Гомеса, лучшего бомбардира. Не сыграет по той же причине Паулиста. Не могут играть Родриго, Коклен, Гарай. Ветрянку подхватил Флоренци. Ну и мы видели, как уверенно «Аталанта» разобралась с новым центром обороны — Дьякаби и Мангаля.



Что-то надо поменять Селадесу. Что конкретно — не очень понятно. Против «Сосьедада» играть будет очень сложно.



Можно было бы сыграть чистую победу хозяев, но она оценивается очень скромно. Отметил бы тенденцию: «Сосьедад» часто забивает первым — в 17 матчах из 23. И очень часто «Сосьедад» забивает в первых таймах. Так что рассмотрел бы гол «Сосьедада» в первом тайме за 1.70. За коэффициент выше «двойки» можно сыграть, что «Сосьедад» откроет счёт в первом тайме. Тренд должен быть поддержан баскским клубом, который дома играет очень агрессивно».



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