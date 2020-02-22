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Эксперты: сборная России останется без медалей в мужской эстафете после обыска полиции

Эксперты: сборная России останется без медалей в мужской эстафете после обыска полиции
Ставки / Прогнозы 0

В Антхольце на чемпионате мира — 2020 по биатлону сегодня состоится мужская эстафета. Гонка начнётся в 16:45 мск. Прямой эфир покажет Первый канал.

Рано утром в расположение сборной России прибыли итальянские полицейские. Они провели обыск и изъяли у Александра Логинова компьютер и мобильный телефон.

Букмекеры оценили шансы сборной России в эстафете на фоне последних событий. Главные фавориты гонки — Норвегия и Франция. На триумф каждой из команд установлен коэффициент 2.10.

Победа Германии в мужской эстафете идёт за 9.00, а шансы сборной России оценены коэффициентом 21.00. Поставить на выигрыш Австрии можно также за 21.00.

Эксперты не сомневаются, что Норвегия и Франция попадут в топ-3 по итогам мужской эстафеты. Поставить на каждую сборную можно за коэффициент 1.14.

Шансы Германии на медаль оценены коэффициентом 1.87, а на Россию и Австрию можно сделать ставку за 4.00.

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