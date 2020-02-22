Эксперты: сборная России останется без медалей в мужской эстафете после обыска полиции

В Антхольце на чемпионате мира — 2020 по биатлону сегодня состоится мужская эстафета. Гонка начнётся в 16:45 мск. Прямой эфир покажет Первый канал.



Рано утром в расположение сборной России прибыли итальянские полицейские. Они провели обыск и изъяли у Александра Логинова компьютер и мобильный телефон.



Букмекеры оценили шансы сборной России в эстафете на фоне последних событий. Главные фавориты гонки — Норвегия и Франция. На триумф каждой из команд установлен коэффициент 2.10.



Победа Германии в мужской эстафете идёт за 9.00, а шансы сборной России оценены коэффициентом 21.00. Поставить на выигрыш Австрии можно также за 21.00.



Эксперты не сомневаются, что Норвегия и Франция попадут в топ-3 по итогам мужской эстафеты. Поставить на каждую сборную можно за коэффициент 1.14.



Шансы Германии на медаль оценены коэффициентом 1.87, а на Россию и Австрию можно сделать ставку за 4.00.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Биатлон. ЧМ-2020, эстафета, мужчины. Прогноз: Логинов затащит сборную России на подиум Тренерский штаб поставил на первый этап провалившего сезон Гараничева. Будет сложно, но шансы есть