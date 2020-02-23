«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч 27-го тура английской Премьер-лиги

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон» в 27-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Ставка: ничья за 3.60, ТМ 2.5 мяча за 2.15.

«Очень тяжёлая игра для прогноза. В предыдущих матчах забивала чаще одна из команд в этой паре. Сейчас и «Арсенал» не настолько хорош, и «Эвертон» с приходом Карло Анчелотти привёл дела в порядок, обогнал в таблице «канониров». Обе команды имеют одинаковые успешные серии в чемпионате, которые состоят из ничьих и побед.



«Арсенал» дома против «Эвертона» раньше играл удачно. «Канониры» на своем поле много забивали. Хотя я не думаю, что это будет иметь какое-то подспорье в предстоящей встрече. Надо учитывать, что «Арсенал» на этой неделе играл в Лиге Европы и оставил там много сил.



В последних матчах с участием «Эвертона» голов было в избытке. Но я думаю, что эта игра будет низовой. Рискну предположить, что завершится она вничью».



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