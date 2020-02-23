«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон» в 27-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Ставка: ТБ 2.5 мяча за 1.77.



«Команда Микеля Артеты одержала уже две победы подряд, чем многих, конечно, удивила. Ещё более удивительно то, что «Арсенал» не пропустил ни от «Ньюкасла», ни от «Олимпиакоса», хотя моменты у соперников, конечно же, были. И теперь предстоит встреча с «Эвертоном».



«Арсенал» в ходе всего нынешнего чемпионата дома играет намного лучше, чем в гостях. Дело ещё и в том, что у «Арсенала» сейчас получился достаточно плотный график: игра в прошлом туре в прошедшие выходные, затем игра в четверг вечером в Греции, а это ещё подразумевает и обратный перелёт в Англию накануне игры с «Эвертоном».



«Эвертон», наоборот, отдыхал. Игроки команды Карло Анчелотти должны были набраться сил. Анчелотти всегда старается тактически грамотно выстроить игру своей команды, подготовить её к матчу на поле соперника.



Я думаю, что здесь должны быть голы. Прекрасная атмосфера, вечерний матч, что, на мой взгляд, всегда располагает к тому, чтобы голов в игре было больше. Отдохнувший «Эвертон» против находящегося на кураже лондонского «Арсенала». Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77 — мой выбор на эту встречу».



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