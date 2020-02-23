«Амур» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Хабаровске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Нефтехимик».
Ставка: ничья за 4.05.
«Если «Амур» и «Нефтехимик» собрались общими усилиями выкидывать из зоны плей-офф китайских товарищей, то делали они это как-то неловко и невразумительно. Хабаровчане после шикарных побед над доброй половиной Западной конференции, включая ЦСКА, «великий и ужасный», умудрились проиграть дома рижскому «Динамо». У «Нефтехимика» и того хуже: уже два поражения в двух последних матчах. А теперь ещё поездка на Дальний Восток и два матча подряд с основным конкурентом.
В данный момент «Амур» обходит «Нефтехимик» на одно очко, но это слишком мало. Хабаровчане должны иметь в виду, что в последнем туре им предстоит играть с «Барысом», которой в тот момент, вполне возможно, будет решать вопрос победы в своём дивизионе. А «Нефтехимику» в последнем туре будет противостоять «Адмирал», который сейчас мало на что способен.
Не так уж много в текущем сезоне у «Амура» было спаренных серий, чтобы на их основании делать далеко идущие выводы. Но кое-что сказать можно: первые матчи хабаровчане проводят лучше вторых. Попробуем оттолкнуться от этого, добавив сюда хабаровской злости за поражение от рижского «Динамо». И спрогнозируем ничью в основное время, после которой «Амур» возьмет столь необходимое ему второе очко. Да и «Нефтехимик» все шансы ещё не растеряет», — сказал Лебедев.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 23 февраля 2020
-
08:30
-
08:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
- 22 февраля 2020
-
23:00
-
22:00
-
21:15
-
21:00
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15