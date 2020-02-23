«Амур» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Хабаровске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Нефтехимик».



Ставка: ничья за 4.05.



«Если «Амур» и «Нефтехимик» собрались общими усилиями выкидывать из зоны плей-офф китайских товарищей, то делали они это как-то неловко и невразумительно. Хабаровчане после шикарных побед над доброй половиной Западной конференции, включая ЦСКА, «великий и ужасный», умудрились проиграть дома рижскому «Динамо». У «Нефтехимика» и того хуже: уже два поражения в двух последних матчах. А теперь ещё поездка на Дальний Восток и два матча подряд с основным конкурентом.



В данный момент «Амур» обходит «Нефтехимик» на одно очко, но это слишком мало. Хабаровчане должны иметь в виду, что в последнем туре им предстоит играть с «Барысом», которой в тот момент, вполне возможно, будет решать вопрос победы в своём дивизионе. А «Нефтехимику» в последнем туре будет противостоять «Адмирал», который сейчас мало на что способен.



Не так уж много в текущем сезоне у «Амура» было спаренных серий, чтобы на их основании делать далеко идущие выводы. Но кое-что сказать можно: первые матчи хабаровчане проводят лучше вторых. Попробуем оттолкнуться от этого, добавив сюда хабаровской злости за поражение от рижского «Динамо». И спрогнозируем ничью в основное время, после которой «Амур» возьмет столь необходимое ему второе очко. Да и «Нефтехимик» все шансы ещё не растеряет», — сказал Лебедев.



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