«Йокерит» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Финляндии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Йокерит» — СКА.
Ставка: победа СКА за 2.15.
«Несмотря на то что в этой паре в глаза бьёт тенденция повального превосходства хозяев, которые выиграли, причём весьма убедительно, все три «междусобойчика», заявлять о грядущей победе «горячих финских парней» я бы не спешил, и вот почему.
«Йокериту» от завершающего регулярного чемпионата уже ничего не надо. Третье место на Западе они взяли, московское «Динамо» оттуда свергли и отпинали ногами вниз так, что уже не подобраться. И сами до второго не дотянутся. «Финикам» остаётся спокойно готовиться к плей-офф, точнее, к «Локомотиву».
А вот «армейские» разборки у нас ещё не завершены. И завершать регулярный чемпионат питерцам именно с ЦСКА. Если они потеряют на «Йокерите» хотя бы одно очко, все варианты заканчиваются, будущее «столкновение галактик» превращается в рутинную подготовку к плей-офф. А вот если СКА берет в Хельсинки два очка, а потом еще обыгрывает ЦСКА…
В общем, СКА очки нужны, «Йокериту» — не нужны. Это и определит исход поединка, в котором гости победят. Большого перевеса в счёте ждать не стоит, а вот решения вопросов в основное время – вполне».
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